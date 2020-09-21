Лукашенко: частники должны быть, но у нас не будет приватизации в угоду шарлатанам из-за границы

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси не будет приватизации в угоду "шарлатанам из-за границы". Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, согласовывая назначение Сергея Никифоровича генеральным директором ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг", передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что государство всегда будет поддерживать это предприятие, ведь это белорусский бренд и достояние, как и многие другие заводы. Он заявил, что в угоду "шарлатанам из-за границы" в Беларуси не будут приватизировать все и вся.

"Почему я так трепетно отношусь к предприятиям? Не потому что я не понимаю, что частная собственность должна и может существовать, - сказал Президент. - Мы выработали жестокий иммунитет к несправедливости. Нигде, ни в какой стране не было справедливой приватизации. Если мы хотим в этот омут окунуть нашу страну и 10 миллионов населения и потом ходить ахать и охать, поняв, что не туда зашли, - это уже без меня и, уверен, без вас".

Глава государства подчеркнул, что нельзя забрать у граждан то, что создавалось миллионами людей, и отдать одному инвестору. "Поэтому очень хотелось бы, чтобы БЕЛАЗ у нас работал надежно, - добавил Александр Лукашенко. - Наша техника по качеству и цене превосходит зарубежные аналоги. Это наше преимущество, и мы должны его удерживать на международных рынках".

По словам Президента, он очень тщательно изучал кандидатуру Сергея Никифоровича, ведь Белорусский автомобильный завод - уникальное предприятие. Он отметил, что внутри страны карьерные самосвалы практически не используются, а на мировых рынках конкуренция жесточайшая. "Вы среди трех-четырех предприятий в мире, и надо отдать должное - БЕЛАЗ до сих пор держит уровень и объемы рынка. И надо понимать, что за вами город. Нет БЕЛАЗа - нет Жодино", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко считает, что Сергей Никифорович справится со своими новыми обязанностями. "Мне бы очень хотелось, чтобы новые ребята, которые приходят, новое поколение все-таки крепко пустило корни в нашу жизнь, общество. Вам жить и творить, созидать Беларусь в будущем. Мы тоже умирать не собираемся, но уже будем смотреть со стороны. Если вы позовете, мы где-то подскажем, поможем. Поэтому очень хотелось бы, чтобы вы прижились на БЕЛАЗе", - резюмировал он.-0-

Новый гендиректор БЕЛАЗа считает главной задачей наращивание объемов и освоение новых рынков сбыта "Глава государства, принимая кадровое решение, позитивно оценил работу холдинга и четко поставил задачу по сохранению существующих наработок в части реализации продукции, дальнейшего инновационного развития. Самая главная задача - наращивание объемов и освоение новых рынков сбыта", - сказал Сергей Никифорович.