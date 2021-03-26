Пиневич: интенсивность новой волны коронавируса в Беларуси будет не выше осенней

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интенсивность новой волны коронавируса в Беларуси будет не выше осенней. Об этом сообщил сегодня журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра, до середины марта заболеваемость COVID-19 снижалась. Но на днях медики стали фиксировать небольшую тенденцию к росту. Это в том числе связано с началом сезонных заболеваний.

"При этом мы анализируем наши границы и видим, что достаточно высокий рост заболеваемости особенно у наших польских соседей. И, конечно, мы ждем очередной волны. Интенсивность этой волны, мы полагаем, однозначно будет не выше осенней", - сказал Дмитрий Пиневич.

При этом в Минздраве полагают, что заболеваемость ОРВИ будет не очень высокой, а значит, вторая и третья волны коронавируса скорее всего не будут нахлестываться друг на друга.-0-

Дмитрий Пиневич

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