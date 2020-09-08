Лукашенко: если сегодня Беларусь рухнет, следующей будет Россия

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил, что на дальнейшие события в России в значительной степени будет влиять то, как разрешится поствыборная ситуация в Беларуси. Об этом глава государства заявил в интервью представителям ведущих российских СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент обратил внимание на роль интернета и Telegram-каналов в современном обществе и их зачастую негативное влияние на аудиторию. Вместе с тем способы противостоять такому воздействию пока практически отсутствуют.

"У вас есть возможность блокировать Telegram-каналы? Ни у кого нет, даже у тех, кто всю эту паутину придумал, - американцы. Вы же видите, что там творится. И Telegram-каналы там играют ведущую роль, - отметил Александр Лукашенко. - Это они затеяли, они это начинали, и притом давно. Не Россия, не Беларусь это затеяла - это они всегда этим занимались и получили. Господь с ними. А мы пожинаем плоды всего этого. Даже если интернет сегодня убрать, Telegram-каналы эти из Польши будут работать".

Александр Лукашенко считает, что Россия также может столкнуться с проблемой негативного влияния на общество со стороны Telegram-каналов. "Все это глобализировано и интернационализировано. Если вы думаете, что богатая Россия с этим справится, ошибаетесь. Я разговаривал со многими президентами, со своим старшим другом (старшим братом, как я его называю) Путиным, я его предупредил: этому противостоять нельзя", - рассказал белорусский лидер.

"Поэтому вы не расслабляйтесь. У вас тоже скоро определенные политические события. А может быть и на ровном месте. Знаете, мы к чему пришли вместе с российским истеблишментом и руководством? Если сегодня Беларусь рухнет, следующей будет Россия".-0-

Лукашенко прокомментировал происшествие на границе с Марией Колесниковой Александр Лукашенко добавил, что оснований не выпускать Марию Колесникову и сопровождавших ее граждан из страны в основном пункте пропуска не было: все необходимые документы у компании были в порядке.