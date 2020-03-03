Лукашенко: фестиваль Владимира Спивакова вызывает исключительно позитивные эмоции

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам VI Международного фестиваля "Владимир Спиваков приглашает", сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

"Получив постоянную прописку на гостеприимной белорусской земле, фестиваль, который носит имя прославленного маэстро, стал знаковым событием в жизни нашей страны, - говорится в приветствии. - Неизменными остаются духовные ценности музыкального проекта, высочайшее профессиональное мастерство его участников, популяризация лучших образцов классической культуры, поддержка молодых дарований".

Из года в год, приумножая свои традиции, творческий форум дарит публике яркие встречи с академическим искусством, вызывает исключительно позитивные эмоции, обретает новых преданных поклонников, подчеркнул глава государства.-0-