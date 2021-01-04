Швед: криминогенная ситуация в Беларуси находится под полным контролем правоохранителей

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Криминогенная ситуация в Беларуси находится под полным контролем правоохранителей. Об этом заявил сегодня генеральный прокурор Андрей Швед во время доклада Президенту Беларуси Александру Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Криминогенная ситуация находилась и находится под полным контролем правоохранительных органов. Несмотря на то, что в период попытки дестабилизации общественной обстановки было совершено более тысячи преступлений, в том числе и тяжких, у нас в прошлом году отмечается общее снижение особо тяжких преступлений на 14%, тяжких - на 27%, преступлений в быту - на 11%. Практически по всем основным видам преступлений отмечается снижение уровня преступности", - подчеркнул Андрей Швед.

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