20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко готов вакцинироваться от коронавируса, но белорусской вакциной. Об этом глава государства заявил сегодня во время общения с работниками Минской областной клинической больницы, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что Президент России Владимир Путин вакцинировался препаратом "Спутник V", Джо Байден - вакциной Pfizer.

"А мне чем? Мы договорились с Дмитрием Леонидовичем Пиневичем (министр здравоохранения. - Прим. БЕЛТА): как только белорусская вакцина на столе, мы сразу с ним и влево, и вправо, и в ногу - куда угодно уколемся. Так что давайте вакцину - я готов, но нашу, свою белорусскую вакцину. Это искренне", - заявил Александр Лукашенко.

При этом Президент обратил внимание: вакцинированных больных среди тяжелых ковид-пациентов в больницах всего доли процента. "Нам абсолютно из практики понятно, что привитые люди меньше болеют, а если и болеют, то катастрофы такой нет. Это факт, подтвержденный клинически", - отметил глава государства.-0-