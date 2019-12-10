Лукашенко и Медведев обсудили дальнейшую работу по интеграционной повестке дня и развитию сотрудничества

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10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с председателем Правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Стороны обсудили итоги состоявшихся 7 декабря в Сочи белорусско-российских переговоров, дальнейшую работу по наполнению интеграционной повестки дня, развитию торгово-экономического сотрудничества, снятию проблемных вопросов в этой сфере.
Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев договорились о продолжении контактов, чтобы до нового года сверить часы по соответствующей проблематике.-0-