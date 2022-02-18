Лукашенко и Путин 19 февраля поучаствуют в мероприятиях по военному сотрудничеству

18 февраля, Москва /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин и Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 февраля поучаствуют в мероприятиях по военному сотрудничеству. Об этом российский лидер заявил сегодня в Москве на встрече с главой белорусского государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы поговорим о региональной ситуации, оценим, как идет военное сотрудничество - сейчас активная фаза военных учений. Завтра вместе даже поучаствуем в одном из серьезных мероприятий в этом комплексе военного сотрудничества", - сказал Владимир Путин.

Накануне Александр Лукашенко также заявил, что намерен вместе с российским коллегой в субботу принять участие в мероприятиях военной направленности. После ознакомления с ходом белорусско-российского учения "Союзная решимость - 2022" на полигоне Осиповичский глава государства заявил журналистам: "Вчера в 13 часов мы поговорили с ним, оговорили план действий на пятницу-субботу, потому что учения у нас продолжатся и в субботу. Какая будет форма этих учений и где мы с Путиным будем присутствовать на учениях, это вас проинформирует российская сторона", - рассказал белорусский лидер.

Как сообщило ранее Министерство обороны России, 19 февраля под руководством Владимира Путина пройдут учения сил стратегического сдерживания с пусками баллистических и крылатых ракет. В ведомстве уточнили, что учение было спланировано для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.-0-