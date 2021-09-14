Лукашенко и Путин провели телефонный разговор

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14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом информирует Telegram-канал "Пул Первого", сообщает БЕЛТА.
Главные темы беседы - итоги учений "Запад-2021", повестка предстоящих саммитов ОДКБ и ШОС в Душанбе, ситуация в Афганистане.
Также Президент России проинформировал белорусского лидера о планах принять участие в предстоящих международных мероприятиях в режиме онлайн.
Соответственно, в преддверии этих важнейших встреч президенты сегодня же в разговоре подробно обсудили актуальную проблематику и тематику саммитов.-0-