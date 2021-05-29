Лукашенко и Путин в ближайшее время продолжат общение

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в ближайшее время продолжат общение. Об этом сообщается в Telegram-канале "Пул Первого", передает БЕЛТА.

"Сегодня в неформальной обстановке. "Рабочее купание" - термин от наших российских коллег", - не без доли юмора отмечают авторы ресурса.

Как сообщалось БЕЛТА, Президент Беларуси прибыл накануне с рабочим визитом в Россию. В этот же день вечером в резиденции Бочаров Ручей в Сочи прошли переговоры лидеров двух стран, которые продолжались более пяти часов.

В начале встречи Александр Лукашенко и Владимир Путин традиционно обменялись заявлениями, поприветствовав друг друга, отметив рост сотрудничества Беларуси и России в различных сферах и выразив надежду на закрепление положительных трендов. Глава белорусского государства проинформировал своего коллегу о ситуации вокруг инцидента с самолетом Ryanair. Он выразил уверенность, что удастся преодолеть возникшие вызовы и внешнее давление.

Часть вчерашних переговоров президенты провели за рабочим ужином и чаепитием.

Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу, пользуясь случаем, в выходные искупаться в море. Отойдя от деловой тематики, российский лидер отметил, что в Сочи сейчас хорошая погода. "Можем искупаться", - пригласил он. "С удовольствием", - отреагировал Президент Беларуси.

"Море становится все теплее и теплее. Думаю, что это тоже будет способствовать достижению результатов нашей сегодняшней встречи", - выразил уверенность Владимир Путин.

Александр Лукашенко поблагодарил коллегу за человеческое приглашение: "Именно в пятницу, чтобы, действительно, в выходные дни можно было и в море окунуться. Я так и понял это приглашение".-0-