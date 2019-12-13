Лукашенко: я человек, кредо которого - забота о природе

13 декабря, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече со студентами и преподавателями медицинских вузов признался в любви к природе и заботе об охране окружающей среды, передает корреспондент БЕЛТА.

"Самое большое достоинство нашей страны - то, что она красивая, синеоокая. Те, кто к нам приезжает, особенно из Западной Европы, всегда поражаются нашей чистоте - в городах, селах, лесах, на озерах. Не без недостатков, я это не хуже других вижу, и этим очень пристально занимаюсь, - отметил Президент. - Чтобы сохранить эту чистоту синеоокой, нам надо заниматься охраной окружающего мира, и прежде всего природы".

"Я человек, кредо которого - природа. Как деревенский человек, выросший возле леса, постоянно видевший поля, я люблю природу, - признался глава государства. - Мое кредо - это природа, чистота природы, это деревья, которые я заставляю высаживать всех: начиная от членов правительства и заканчивая студентами и школьниками".

Глава государства вспомнил случай, когда посещал Гродно, где старые районы утопают в зелени, а в новых ее почти нет. "Стыдно смотреть! Клеток понаставили, и нигде нет ни одного дерева, уже 7 лет микрорайону. Я, конечно, очень разозлился. К осени они все высадили", - рассказал Президент.

Александр Лукашенко также напомнил, что когда пришел к власти, увидел варварское отношение к природе, поэтому в Беларуси была создана и работает инспекция по охране животного и растительного мира. На особом контроле Президент держит вопрос использования земель сельхозназначения. "Мы должны сберечь то, что нам досталось от наших предков", - подчеркнул белорусский лидер.-0-