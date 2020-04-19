Лукашенко: я не приветствую тех, кто закрывает дорогу к храму

19 апреля, Смолевичский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в нынешней эпидемиологической обстановке не стоит закрывать людям дорогу к храму. Такое мнение глава государства высказал во время посещения на Пасху Свято-Благовещенского Ляденского храма в Смолевичском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что, общаясь с прихожанами в церквях, никогда и ничего не скрывает. По его словам, в политике это в принципе делать сложно. "Должен вам сказать, что я не приветствую тех, кто закрыл людям дорогу к храму. Я не приветствую такой политики. Более того, вы знаете мою позицию: мы эти вирусы переживаем каждый год", - сказал Александр Лукашенко.

Президент заметил, что миллионы людей молятся Господу, многие из них облечены большой властью. "Я знаю многих таких. Но как только наступил этот психоз (даже не болезнь), все рванули не в храм, а от храма. Нехорошо. Но это моя позиция, я ее никому не навязываю. Это вам решать, как будете жить вы, как будут жить ваши дети. Я только исхожу из того, что всегда надо действовать сообразно обстоятельствам: если нужно надеть маску - наденьте, если нужно другим образом поберечься - берегите себя. Но действуйте сообразно тому, как складываются обстоятельства", - призвал глава государства.

Александр Лукашенко добавил, что люди приходят в храм, чтобы попросить помощи у Бога. Только не все ведут себя, как завещано: не берегут природу, отошли от принципов морали и готовы пренебречь всем ради денег. "Это ненормально. Так и думаю, что, наверное, Он нам по делу стукнул по голове. Кому больше, кому меньше - вы посудите сами, посмотрите на мир, как развивается этот психоз и болезнь. Более того, поживем - увидим, кто и как использует эту ситуацию в своих целях. Я уже ранее был вынужден констатировать, чтобы обратить внимание органов власти и нашего народа, что коронавирус сегодня уже стал политикой. Люди не думают о болезни - как помочь друг другу, в лучшем случае - как зашиться, отгородиться. Говорим, что вместе легче преодолеть, а действуем наоборот. Поэтому вы видите, что происходит и как используют отдельные государства в своих интересах эти проблемы. Но то ли еще будет", - сказал Президент.

Глава государства еще раз озвучил свою позицию: коронавирус пройдет, поэтому сейчас надо подумать, как преодолевать его последствия. "Одному трудно в мире, особенно идти против течения. Но я все-таки принял решение, что мы не должны закрываться, мы должны работать. А как можно закрыться и не работать, когда на селе крестьяне сеют? И если не посеют, есть будет нечего. И те, кто сегодня закрылись, просвещенные, мощные демократичные, начали работать, открывать свои заводы, фабрики, детские дома, школы. А в это время у них еще гибнут: до шестисот человек в сутки. Зачем, спрашивается, было останавливать жизнь?" - задал вопрос Александр Лукашенко.

В Беларуси решили не менять резко образ жизни: если на селе приступили к посевной - пусть сеют, если рабочие идут на фабрику - пусть работают. "То есть стиль жизни не надо менять в этих условиях, - убежден Президент. - Поэтому я не запрещал работать на земле, на заводах, фабриках, не закрывал границы. Мы определили коридоры - не без проблем, но тысячи автомобилей возят необходимые грузы через нас и нам, с Запада на Восток".-0-

Фото Николая Петрова