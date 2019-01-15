Лукашенко местной вертикали власти: наиважнейшая задача для всех - улучшить жизнь людей

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наиважнейшая задача местной вертикали власти - улучшить жизнь людей. На этом акцентировал внимание Президент Беларуси Александр Лукашенко, согласовывая назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент согласовал назначение новых руководителей в Минске и регионах Беларуси В Минске на повышение пошли сразу два руководителя районных администраций - Александр Дорохович и Артем Цуран, которые до настоящего времени возглавляли Заводской и Фрунзенский районы Минска.

Глава государства напомнил, что 2019 и 2020 годы для страны будут особыми, насыщенными политическими событиями. По его словам, Беларусь "и слева, и справа, и на Западе, и на Востоке, подвергнута серьезной ревизии на предмет суверенитета и независимости".

"Я уже об этом говорил. Мы должны быть к этому готовы. Но запомните: никто нас не сдвинет с места, если мы будем работать эффективно, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Белорусы заслужили нормальной жизни. И мы обязательно должны, сохранив независимость и суверенитет, улучшить жизнь наших людей. В противном случае никому этот суверенитет будет не нужен. Это наиважнейшая задача для всех".

Брест надо дошлифовать

Президент отметил, что в течение года побывает в разных областях страны и ознакомится с работой местных органов власти по развитию регионов. При этом особое внимание он обратил на положение дел в Брестской и Гомельской областях.

"Брест отметит тысячелетие. Многое в Бресте сделано, - констатировал глава государства. - Брест надо, по-народному говоря, дошлифовать, чтобы в ожерелье Беларуси это была самая яркая жемчужина. Тем более это западные ворота огромнейшего Евразийского региона. И люди, пересекая границу, должны видеть, что они попали в прекрасный, цветущий мир".

Для Гомельской области время экспериментов закончилось

Развитием Гомельской области Александр Лукашенко пока недоволен. Работа руководства этого региона подвергнется ревизии, обратят внимание также и на Могилевскую область.

"Время испытаний и экспериментов давно закончилось, и гомельчане не должны отставать в своем развитии от других областей. Тем более в социальном плане мы для Гомельской области сделали больше, чем для любой другой. Пора "отдавать долги". Люди в Гомельской области должны жить не хуже, чем в Минской или Гродненской", - подчеркнул Президент.

Минск надо сделать абсолютно уютным городом

Задачи по социально-экономическому развитию столицы глава государства поставил в декабре прошлого года на совещании с активом Минска, поэтому сегодня не стал детализировать свои поручения.

"Свою точку зрения я высказал. Мы вашу реакцию и минчан отслеживали. Люди в общем плане, даже в деталях поддерживают итоги нашего совещания. Убедительно прошу вас придерживаться тех поручений, которые были мною высказаны. Нам надо сделать Минск абсолютно уютным городом для того, чтобы минчане гордились городом-героем", - потребовал Александр Лукашенко.

На обстановку в столице в текущем и следующем годах будет влиять проведение II Европейских игр, президентских и парламентских выборов. Однако эти мероприятия, обратил внимание глава государства, не главное. "Главное - та работа, которую мы должны проделать в этом году по обустройству и благоустройству нашего города. Сделать это не формально, чтобы город был очень чистым и аккуратным", - заявил он.

Минской области не хватает исполнительности

Президент добавил, что также внимательно следит за развитием Минской области. По его словам, в регионе начали пробуждаться кадры, но о работе губернатора пока что-то сказать сложно, ведь он занимает эту должность не так много времени.

"Не хватает исполнительности и дисциплины, "разворотливости". Пожалуйста, активизируйтесь, - потребовал Александр Лукашенко. - На территории Минской области в деревне я сам живу, поэтому для меня не составляет никакого труда посмотреть на работу не только Логойского, Дзержинского или Смолевичского районов, но и подальше".

Глава государства напомнил руководителям местных органов власти о серьезной ответственности за коррупцию. Этот вопрос вновь приобрел актуальное звучание после того, как были задержаны руководители Пуховичского района и Жодино. Президент подчеркнул, что два должностных лица были задержаны за неоспоримые нарушения.

"Пока на стол мне не положат исчерпывающие факты, никто к вам прикоснуться не может. Вы находитесь в кадровом реестре Президента и, естественно, под защитой Президента. Но если только я вижу конкретные правонарушения, особенно связанные с взятками и другими проявлениями коррупции, значит, умножайте на два как минимум", - предупредил белорусский лидер.-0-