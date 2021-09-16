Лукашенко: миграционная проблематика требует более пристального внимания ОДКБ

16 сентября, Душанбе /Корр. БЕЛТА/. Миграционная проблематика требует более пристального внимания ОДКБ. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Душанбе, передает корреспондент БЕЛТА.

На утверждение главами государств вынесен пакет документов по развитию взаимодействия в военной сфере. Ими совершенствуются механизмы поддержания боеспособности Коллективных сил ОДКБ.

Более пристального внимания, по словам Президента, требует миграционная проблематика. Глава государства считает, что в ОДКБ целесообразно придерживаться единых подходов к реагированию на риски и вызовы в этой сфере. Особенно важна, отметил он, взаимная поддержка союзников на международной арене, в том числе в ООН и ОБСЕ.

Александр Лукашенко также заявил, что последствия COVID-19 подчеркивают необходимость развивать в ОДКБ взаимодействие в области биологической безопасности. "Причем не только с точки зрения противодействия пандемии, но и в контексте международных угроз", - сказал Президент.-0-

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