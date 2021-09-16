Лукашенко: миграционный кризис в Европе стал поводом для наращивания военного потенциала НАТО

16 сентября, Душанбе /Корр. БЕЛТА/. Инцидентам на границе с беженцами и мигрантами Европейский союз пытается придать характер международной гибридной угрозы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Душанбе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Характер международной гибридной угрозы пытаются придать инцидентам на границе с беженцами и мигрантами. Активно предпринимаются попытки переложить ответственность за миграционную проблему на страны транзита. И все это после того, что США и их союзники по НАТО сотворили в Афганистане и странах Ближнего Востока. Более того, позвали в Европу афганцев по приказу Соединенных Штатов Америки, а теперь отказываются их принимать", - заметил глава государства

Одновременно, по его словам, миграционный кризис стал поводом для наращивания военного потенциала НАТО на западных границах ОДКБ. Возле белорусских границ на постоянной основе развернута группировка войск, насчитывающая свыше 10 тыс. человек и более 500 единиц тяжелой военной техники.

"Кроме того, под предлогом борьбы с нелегальной миграцией в Литве с этого месяца используются новые подразделения НАТО для гибридного воздействия на наши страны", - заявил белорусский лидер.-0-

Лукашенко: миграционная проблематика требует более пристального внимания ОДКБ