Лукашенко - Минздраву и ученым: мы ждем результатов по разработке собственной вакцины от COVID-19

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает важность разработки в стране собственной вакцины от COVID-19. Об этом глава государства заявил сегодня, подводя итоги VI Всебелорусского народного собрания, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается пандемии, мы справляемся с этой проблемой. Хуже-лучше... Скажу - не хуже других, но ни в коем случае нельзя расслабляться, потому что мы не знаем, что будет дальше. И никто в мире этого не знает. Но на эту проблему мы начали смотреть глубже. Я имею в виду вакцинацию, закупку вакцин в России и других странах, производство по их технологиям. И самая глубокая вещь - это создание своей вакцины", - заявил белорусский лидер.

Он отметил, что кубинцы накануне заявили, что создали хорошую вакцину от коронавируса. "На Кубе всегда медицина была очень хорошо развита. Не хуже было и у нас. Поэтому и Академию наук, и Минздрав хочу предупредить: мы ждем результатов по разработке собственной вакцины", - добавил глава государства.-0-

Александр Лукашенко