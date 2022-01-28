Лукашенко: мир - это абсолютная ценность для белорусов, и нам надо сохранить его

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мир - это абсолютная ценность для белорусов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мир - это абсолютная ценность для белорусов, важнейшая, мировоззренческая. И для его сохранения нам всем необходимо приложить колоссальные усилия. Во-первых, сохранить единство общества и государства. Страна способна эффективно противостоять агрессии, только если она монолитна", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Президент отметил, что классические войны уже не ведутся, в моде - гибридные, когда нападению предшествуют разжигание внутреннего конфликта, кибератаки, попытки парализовать систему государственного управления, дезориентировать общество. Именно эти стадии проходили перед актами агрессии Югославия, Ирак, Ливия. По такому же сценарию действовали и против Беларуси, напомнил глава государства.

"Помните 2020 год: возникла тогда угроза реальной горячей войны и реального военного вторжения. Я уже вам говорил: если бы только эти очумелые, невероятные Беларусь хотя бы на один день (как в Казахстане было) захватили, пусть не Дворец Независимости, а какое-нибудь правительственное здание, объявили бы себя властью и призвали сюда натовские войска - они уже были на низком старте. Нам удалось тогда уберечь страну. Запад опрометчиво попытался реализовать давние планы по созданию балто-черноморского плацдарма. Мы этого не позволили тогда. И мы это не можем позволить и впредь", - заявил белорусский лидер.-0-