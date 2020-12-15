Лукашенко: моя позиция остается неизменной - давайте сохраним страну

15 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко убежден в необходимости сохранить целостность и суверенитет страны. Об этом глава государства заявил во время общения с коллективом Могилевской областной клинической больницы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я хочу, чтобы вы понимали мою позицию, она неизменна: давайте жить дружно, сохраним страну (а мы ее сохраним, чего бы нам это ни стоило, и не для меня, и не для него - это уже для внуков). И это моя главная задача. Все будете решать вы. Обещаю вам: все будете решать вы", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент обратил внимание, что это заявление относится также и к поправкам в Конституцию, которые сейчас готовятся именно с учетом предложений и интересов белорусских граждан.

Александр Лукашенко отметил, что не стремится удержать власть любой ценой, однако и сдавать страну, сложив руки, также не собирается. "Я никуда не побегу, чтобы вы знали. Никуда, - заявил он. - Хорошо, что время прошло, и люди увидели, кто рвался к власти. Дело не во мне. Я часто говорю: я свое отработал. Мне жалко, что будет после этого (если к власти придут те, кто сейчас в оппозиции к действующему руководству. - Прим. БЕЛТА)".-0-

Лукашенко - могилевским медикам: вы просто молодцы, тихо и спокойно делаете свое дело

Лукашенко: главная задача врачей - лечить людей, остальным государство их обеспечит

Лукашенко назвал примерную стоимость создания белорусской вакцины от коронавируса