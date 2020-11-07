Лукашенко - молодому поколению: не надо ничего ломать, давайте красиво пройдем период смены поколений

7 ноября, Островецкий район /Корр. БЕЛТА/. При смене поколений очень важно не разрушать созданное, а пройти этот период красиво, сохранив все достижения суверенной Беларуси. Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко на выступлении перед коллективом и строителями БелАЭС, передает корреспондент БЕЛТА.

"Происходит смена поколений, хотим мы этого или не хотим. Я больше чем кто-либо это понимаю. Но не надо ничего ломать. Давайте, как разумные люди, пройдем этот период смены поколений по-настоящему красиво. Потому что сломать просто, а потом восстановить будет очень сложно или, возможно, не получится, - сказал Президент. - Поэтому давайте не будем ломать, давайте не будем бросаться в омут этих событий".

Александр Лукашенко подчеркнул, что уходящему поколению есть чем гордиться, есть множество достижений, важных для страны. "В тяжелейших условиях после распада Советского союза, когда по талонам и купонам делили кусок хлеба и колбасы в Беларуси, мы стали в ряд с космическими державами, вместе с нашими братьями россиянами. Более того, если для космических спутников россияне нам поставляют, грубо говоря, железо - платформу, то вся интеллектуальная начинка производится в Беларуси, и она высочайшего, мирового уровня", - привел доводы Президент.

В числе основных достижений он также назвал создание биотехнологической корпорации, развитого IT-сектора и современного сельскохозяйственного производства.

"Если Европа может обрушиться по ВВП до 20%, мы сейчас, в непростые времена, сражаемся, чтобы ни на один процент не упасть. И мы можем не упасть, немного денег не хватает для этого. Но если и упадем, то около одного процента. И нас спасает сельское хозяйство. Оно сегодня сработало наиболее эффективно, - сказал глава государства. - А умеем же работать! И пахать умеем, и сеять, и убирать - все умеем. И по-человечески относиться к земле. Это ведь самая великая ценность в нашем государстве - люди и земля".

"Нашему поколению не стыдно, уходя из политики, экономики, передать вам, новому молодому поколению, и предъявить вам то, что мы создали. Но самое главное - мы передаем нашим детям, внукам суверенную, независимую страну. Впервые в многовековой истории мы имеем свое государство со всеми атрибутами", - обратил внимание белорусский лидер.-0-