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15 ноября 2021, 11:00

Лукашенко: мы не хотим никакого конфликта на Государственной границе Беларуси

Фото из архива
Фото из архива

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь не хочет никакого конфликта на Государственной границе. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с рабочей группой по доработке проекта Конституции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Правильно делают выводы наши журналисты и другие, что Польше этот конфликт сегодня нужен. Внутренние проблемы, проблем с Европейским союзом больше чем достаточно - и начинается эта толчея и уже стрельба на Государственной границе, - обратил внимание Президент. - Еще раз хочу подчеркнуть: мы не хотим никакого конфликта на нашей Государственной границе. Это для нас абсолютно ущербно".

"Нам не надо, чтобы эти бедные люди ходили по Минску, по Гродно, напрягали наших людей. Особенно на госгранице, где пограничники в усиленном режиме сегодня несут службу", - подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства акцентировал внимание, что в Беларуси организована охрана лагеря возле границы, где размещаются тысячи мигрантов. "Мы же его вынуждены охранять, чтобы туда оружие не подбросили. Я уже сколько раз об этом говорил, но продолжаются эти упреки", - заметил Президент.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко убежден, что обстановка вокруг лагеря мигрантов на границе умышленно накаляется, в том числе из расчета вовлечь в этот конфликт Россию. "Ясно, что накаляется обстановка на госгранице, и ясно, с каким прицелом. Мы же это прекрасно понимаем. Не зря же они через запятую: "Лукашенко виноват", следом - Путин, "Беларусь виновата", следом - Россия виновата. Ясно, что это нацелено на эскалацию напряженности", - констатировал Президент.

В этой связи он обратил внимание на события последнего времени в Черном море, отметив, что этот вопрос был в числе тем, которые Президент Беларуси обсуждал в недавнем телефонном разговоре с Президентом России Владимиром Путиным. "Посмотрите, что в Черном море делается. Вот мы с Президентом России вчера долго разговаривали по этому вопросу. Мерзопакостно ведут себя американцы и натовцы в Черном море. Обстановку специально нам накаляют. Но мы же не пацаны, чтобы поддаваться на эти непонятные их телодвижения", - сказал белорусский лидер.

Всякие обвинения в том, что миграционный кризис выгоден Беларуси, Президент считает глупыми и безосновательными, как и рассуждения по поводу намеренного обострения ситуации белорусской стороной и утверждения, что Александр Лукашенко заставляет Запад играть по своим правилам. "Так не играйте по этим правилам! Сделайте наоборот. А наоборот у них так: надо забрать этих мигрантов и мы выбьем козырь из рук Лукашенко. Ну так выбейте. Заберите мигрантов, и у Лукашенко козырей никаких не будет. Что за безглуздица такая, что за глупость? Ляпают там что попало", - отреагировал Президент.

Глава государства подчеркнул, что Беларусь организовала оказание гуманитарной помощи мигрантам на границе, и отдельно поблагодарил сенаторов за проделанную работу. "Сенаторы молодцы, работают там на месте: и гуманитарную помощь организовали, и палатки поставили, медицинская помощь", - сказал Президент. По его словам, помощь получили уже более 200 человек.

"Сказать, что мы препятствуем поставкам гуманитарной помощи - это уже безумство полное. Если бы не гуманитарная помощь, там половина этих людей уже умерли бы", - сказал Александр Лукашенко, опровергнув очередные фейки вокруг темы миграционного кризиса.

"Не хочу быть провидцем, но то, что творят европейцы сейчас, - это с весны им аукнется", - добавил белорусский лидер.

Глава государства пояснил, что затронул ситуацию с мигрантами на границе, поскольку "это одна из напряженных точек в нашей стране". Что касается других важных тем, которые в последнее время были на контроле у Президента (окончание уборочной кампании и обеспечение населения продовольствием), то здесь ситуация стабильная. "Здесь у нас все нормально, темпы хорошие", - охарактеризовал обстановку Александр Лукашенко.-0-

Лукашенко: упрекать Беларусь в потворстве нелегальной миграции - полная глупость

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