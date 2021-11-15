Лукашенко: упрекать Беларусь в потворстве нелегальной миграции - полная глупость

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Упреки в адрес Беларуси в потворстве нелегальной миграции - полная глупость. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с рабочей группой по доработке проекта Конституции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Упреки в том, что мы потворствуем этому, - это глупость полная", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент отметил, что за последние месяцы белорусская сторона запретила въезд в страну нескольким тысячам нелегальных мигрантов, и это легко проверить. "Если немцы или американцы хотят убедиться в этом, пожалуйста, в аэропорту каждый человек на счету", - добавил глава государства.

О том, что Беларусь продолжает охранять свою границу и пресекает попытки нелегальной миграции, ранее заявил и министр иностранных дел Владимир Макей. "Мы как защищали и охраняли границу, так и продолжаем. Только в этом году около 700 лиц было задержано за попытку пересечь границу, пресечено 11 потоков нелегальной миграции, заведено 14 уголовных дел", - сказал Владимир Макей.-0-