Лукашенко: мы не можем бросить убыточные хозяйства и работающих там людей

26 марта, Шкловский район /Корр. БЕЛТА/. Убыточные сельхозпредприятия в Беларуси намерены вывести на рентабельную работу. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время посещения молочно-товарного комплекса "Слижи" в Шкловском районе, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства отметил, что в СМИ, особенно в российских, его поездки по сельхозпредприятиям объясняют тем, что работа по развитию отрасли не дала ожидаемых результатов и нужно принимать новые решения.
"Надо понимать, что без этих убыточных хозяйств мы запросто можем жить и работать, потому что часть модернизированного сельского хозяйства дает нам полное потребление молока внутри страны и на экспорт. Поэтому мы без тех 20-25% слабых хозяйств, которые у нас еще есть, вообще можем обойтись в плане производства продукции. Но там же живут наши люди, там же есть почва, земля, которую надо обрабатывать. Поэтому мы не бросаем эти хозяйства, деревни и людей, а поднимаем их", - заявил Александр Лукашенко.
"Нам надо 100% земли, которая находится в севообороте, поднять, создать нормальное производство, и главное люди - мы же не можем оставить их без внимания. Вот в чем смысл сегодняшних разговоров. Плюс новинка, новое что-то должно быть: новые виды продукции, импортозамещение и так далее", - добавил Президент.
/Будет дополнено/.-0-
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