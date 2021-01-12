Лукашенко: мы в состоянии заработать то, чего у нас нет, и обязательно это сделаем

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы в состоянии заработать то, чего у них нет, и обязательно это сделают. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии вручения премии "За духовное возрождение", специальной премии деятелям культуры и искусства и премии "Белорусский спортивный Олимп", передает корреспондент БЕЛТА.

После выступления на церемонии и вручения наград Александр Лукашенко вновь упомянул ушедшего из жизни митрополита Филарета, почетного Патриаршего экзарха всея Беларуси.

"Случаются какие-то хорошие, добрые моменты в жизни, бывают и печальные. И тогда ты особо задумываешься о смысле жизни. Я скажу по-народному: знаете, жизнь такая короткая - давайте сделаем все, чтобы не тратить это время на пустословие, ненужные дела, тем более на разрушение, - призвал глава государства. - Не дай бог нам в пылу этого всемирного безумия потерять то, что никогда больше мы не вернем. Потерять безвозвратно, угробить собственными руками то, что сделали за последнюю четверть века. Мы же с вами это сделали! Нельзя это потерять".

Президент подчеркнул, что на Беларусь, как и на весь мир, обрушился шквал вранья, и это необходимо пережить. "Мы же говорим о себе, что мы мудрые, талантливые. Так давайте будем мудрыми и талантливыми. Творческим работникам, нашему духовенству - стойкости, мужества и, самое главное, никогда не торопитесь. Это не значит, что вы должны одинаково думать, как я, как владыка, как все сидящие здесь на этой сцене с подарками. Нет. Но прежде чем сделать выводы, не торопитесь. От нашего слова очень многое зависит. Не торопитесь, чтобы потом не было больно и позорно существовать и жить в этом обществе, которое мы с вами построили. Мы должны достойно пройти этот путь и сберечь нашу страну для будущих поколений", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что владыка Филарет прожил 85 лет - казалось бы, немало. "Но я вспоминаю наши первые встречи - это миг. А в истории это вообще ничего, даже не миг. Жизнь очень короткая - берегите друг друга, показывайте пример своим детям, как надо жить, чтобы им в жизни было немного легче. Счастья, здоровья, живите дружно, не ссорьтесь. У нас есть все. То, чего нет, мы заработаем. Мы в состоянии это сделать и обязательно сделаем", - заключил Президент.-0-