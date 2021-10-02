Лукашенко: мы жили без Евросоюза и еще много лет проживем

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что у Беларуси достаточно партнеров и друзей в мире, чтобы обойтись без Евросоюза. Об этом он заявил в интервью телекомпании CNN, сообщает БЕЛТА.

"Слушайте, мы жили без Европейского Союза и еще много лет проживем. Кроме вас мир огромен. Пусть он тесен, но он огромен. И то, что нам надо продать (главный вопрос - продать то, что мы производим), все элементарно может потребить Россия. Одна Россия. А у нас еще есть полуторамиллиардный Китай - наши друзья. Мы там продадим еще что-то", - заявил белорусский лидер.

"Мы продадим в Турции, Иране, Пакистане, Индии. У нас с ними нормальные отношения. Мы обходимся без вас. Без вас и без Америки. Обойдемся и в будущем", - подчеркнул глава государства.-0-