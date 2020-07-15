Лукашенко: мы знаем, что немало сделали, но впереди очень много работы

15 июля, Витебск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает, что в стране немало сделали за прошедшие годы, но впереди еще много работы. Об этом он заявил сегодня на встрече с активом Витебской области, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас впереди очень много работы. Мы знаем, что немало сделали. Мы действительно сделали очень много за последнюю пятилетку, а она была не самой легкой. Это одна из сложных. Мы можем сделать все, но на все нужны огромные ресурсы, прежде всего денежные, которыми мы в достаточном объеме не обладаем. У нас нет больших запасов углеводородов, золота, металлов, и нам приходится выкручиваться как только можно", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что разговор на встрече будет и о реформах, о которых альтернативщики постоянно говорят. "Любой процесс - это результат. У нас реформы не могут быть какими-то фейковыми, огромными, всеобъемлющими", - сказал Президент.

/Будет дополнено/.-0-