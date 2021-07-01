Лукашенко на Форуме регионов Беларуси и России: пришло время выработать ориентированную на практику совместную цифровую повестку

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пришло время выработать совместную цифровую повестку, ориентированную на практику. Это подчеркнул Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая 1 июля на пленарном заседании VIII Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства выразил мнение, что в этой сфере взаимодействие двух стран как раз отстает.
"Хорошим подспорьем для реализации такой повестки должны быть программы Союзного государства, - убежден Президент. - Большинство из них позволяет нам создавать и тиражировать высокотехнологичные материалы и производства. Тем более что сотрудничество белорусских и российских ученых по линии академической науки интенсивно развивается".
Глава государства продолжил: "Мы расширяем взаимодействие в исследовании космоса, вместе создаем высокопроизводительные системы обработки информации, наноматериалы, работаем над проблемами медицины и имеем хорошие результаты в этих отраслях. Эффективно сотрудничает с институтами Национальной академии наук Беларуси Сибирское отделение Российской академии наук, что еще раз доказывает успешность прямых контактов с регионами".-0-