Лукашенко на "МАПИДе" подарили сертификат на двухкомнатную квартиру, а он отдал его для семьи военнослужащего

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президенту Беларуси Александру Лукашенко сегодня по завершении посещения ОАО "МАПИД" подарили сертификат на двухкомнатную квартиру в Минске, а он отдал его для семьи военнослужащего, передает корреспондент БЕЛТА.

"Куда мне его девать? Президент по закону не имеет права принимать подарки", - сказал Александр Лукашенко.

Он отметил, что это государственный подарок. "Спасибо большое. Это мы для военных", - с такими словами-поручением глава государства передал подаренный сертификат председателю Совета Республики и уполномоченному по городу Минску Наталье Кочановой.

Президент также на память о визите оставил автограф на строительной каске.

Во время посещения предприятия главе государства доложили о системных вопросах развития жилищного строительства в Беларуси, деятельности ОАО "МАПИД". Он осмотрел образцы коттеджей, которые производят на предприятии, оценил качество и комфорт.

Затем Президент ознакомился с технологией производства сборного железобетона, дал высокую оценку производимой строительной продукции. Это не только железобетонные конструкции, но и, например, двери и окна. Он напомнил о необходимости постепенно переходить на использование древесины в производстве окон и уходить от пластика. Это и более экологично, и позволяет шире задействовать отечественное сырье.-0-