Лукашенко на митинге в Минске: вы этим показали, кто в доме хозяин

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на митинге в Минске в поддержку мира и безопасности, обратился к своим сторонникам, передает корреспондент БЕЛТА.
"Вы этим показали, кто в доме хозяин", - подчеркнул он.
Александр Лукашенко прибыл на митинг под бурные овации и приветствия его участников. Как стало известно БЕЛТА, на начало выступления главы государства число участников мероприятия составляло около 65 тыс. человек, а в пиковый, кульминационный момент, к финалу выступления Президента собралось уже свыше 70 тыс.
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