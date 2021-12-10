Лукашенко на онлайн-саммите ЕАЭС: очень рассчитываю, что этот год будет последним, когда мы общаемся по "телевизору"

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое организовано в формате видеоконференции, призвал лидеров более серьезно реагировать на вызовы современности, передает корреспондент БЕЛТА.
"Очень рассчитываю, что это будет последний год, когда мы общаемся по "телевизору". Прав здесь был наш почетный председатель (Нурсултан Назарбаев. - Прим. БЕЛТА): мы не только соскучились друг по другу, но пора уже нам начинать серьезно реагировать на те вызовы, которые нам подбрасывает постоянно жизнь", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-