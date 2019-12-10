Лукашенко на встрече с Сергеенко и Кочановой анонсировал контакты с руководством России

10 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с главой Администрации Президента Игорем Сергеенко и председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальей Кочановой, которая прежде работала в должности главы Администрации, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что хотел бы детально обсудить вопросы функционирования Администрации Президента. Наталью Кочанову он поздравил с избранием на высокую должность. "Попросил бы вас не расслабляться, потому что обязанностей у вас и по прежним служебным обязанностям будет предостаточно (я их уже анонсировал). Особенно Минск (Наталья Кочанова курирует работу в столице в качестве уполномоченного Президента. - Прим. БЕЛТА). И Игорю Петровичу надо будет помогать в том плане, чтобы он вошел в курс дела побыстрее", - сказал Александр Лукашенко.

Наталья Кочанова

В этой связи он заметил, что с 25 декабря по 10 января предстоит период различных праздников и приуроченных к ним мероприятий: "Это сплошные мероприятия. Практически каждый день с участием Президента".

Игорь Сергеенко

"Более того - мы сейчас разговаривали с премьер-министром России. И договорились, что, кроме всего прочего, где-то в предновогодние дни (не знаю, как у нас получится здесь, внутри страны, в связи с моим графиком, и у них же свой график, тоже торжества эти) мы где-то встретимся. И не только с Президентом России, но сможем сверить часы и с премьер-министром. Есть вопросы, которые касаются наших правительств. И я хотел бы на определенные темы, чтобы этот разговор с Дмитрием Анатольевичем (Медведевым. - Прим. БЕЛТА) состоялся", - заявил белорусский лидер.

"Он с удовольствием согласился, что мы где-то пересечемся, найдем момент. Говорит, даже и в Минск может приехать. Думаю, мы найдем место, где встретиться. Возможно, еще придется после 20-го (декабря. - Прим. БЕЛТА) встретиться и с Президентом России, чтобы уже окончательно расставить точки над "i" по важнейшим вопросам функционирования двух государств и, главное, наших экономик", - добавил Президент.-0-