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19 июня 2020, 12:20

Лукашенко: надо сконцентрироваться, объединить все ресурсы, чтобы помочь людям

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

19 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет о необходимости сконцентрировать ресурсы в экономике на помощи людям и тем предприятиям, которые попали в сложную ситуацию и действительно нуждаются в поддержке. Об этом он заявил сегодня на совещании в Минске, которое посвящено мерам поддержки реального сектора экономики со стороны банковской системы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Да, нет катастрофы в экономике, но есть определенные проблемы, связанные с тем, что мир закрылся. И еще экономика в мире не раскрутилась. Он начинает (этот мир) открываться на более высоком уровне заболеваемости коронавирусом. Тогда меньше был уровень заболеваемости - закрылись, а сейчас начинают открываться, потому что наделали ошибок. Это не ослабило этот вирус. Наоборот, везде уже заговорили о второй волне, а кое-где она началась", - отметил белорусский лидер.

"Нам надо собраться и жить в тех условиях, в которых мы находимся. Если в Нацбанке и отдельные члены правительства этого не понимают, значит, готовьтесь на выход. Другого не дано. Надо сконцентрироваться. Все ресурсы объединить. Во-первых, чтобы помочь людям", - подчеркнул глава государства.

Он в связи с этим упомянул о выплате заработной платы, особенно в частных предприятиях. "Благо, что под моим давлением зарплату хоть выплатили, остались там единицы. Но к ним надо, наверное, принимать иные меры, потому что это частные предприятия. На курорты - Канары, Гоа, Таиланд - деньги нашли выехать и отдохнуть, а своим рабочим заплатить зарплату не могут. Разберемся, притом железобетонно. Видимо, заигрались в политику вместо того, чтобы заниматься бизнесом, расширять его, углублять и смотреть за своими людьми", - сказал Президент.

Однако есть предприятия, акцентировал внимание глава государства, которые действительно попали в сложное положение. "И этим предприятиям надо помочь", - сказал он.

Александр Лукашенко уточнил, что не призывает к тому, чтобы помогать предприятиям, которые сегодня ничего не делают, руки сложили и чего-то ждут. "Более того, я не призываю вкладывать деньги в предприятия, которые сегодня работают на склад. Мы им дадим деньги, они закупят комплектующие и прочее, произведут технику и поставят на склад. Нам это не надо. У нас сегодня есть много живых контрактов - и у частных, и у государственных. Тут делить не надо, везде люди. Но им немножко надо помочь, подтолкнуть", - заявил Президент.

В этой связи он обратил внимание на роль местных органов власти, чтобы они оперативно реагировали. "Почему живой контракт, где завтра можно поставить десять-двадцать-сотню машин, не прокредитовать? Если мы видим, что завтра он вернет эти деньги. Что нам тут делиться… Нацбанк будет сегодня говорить о том, что надо инфляцию сохранить, еще что-то там. Это, конечно, надо. Но ситуация нестандартная, нужно принимать соответствующие меры", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он напомнил, что еще по просьбе старого состава правительства согласился с увеличением лимита гарантий бюджета до Br1,2 млрд (Br500 млн - гарантии правительства, Br700 млн - гарантии местных органов власти, по Br100 млн на каждый регион). "Как идет выборка этих дополнительных ресурсов? Сколько предприятий их уже получили и на какие цели? Ложка дорога к обеду. Поэтому надо собрать все, что есть, и отдать эти деньги. Надо до конца профинансировать регионы", - сказал Президент.

Он подчеркнул, что в первую очередь средства должны идти на поддержку занятости и заработных плат, во вторую - на живые контракты, особенно экспортные.

Александр Лукашенко также отметил, что отдельно некоторые банки, особенно такие как Беларусбанк, Белагропромбанк, жаловались на закрытие внешних лимитов со стороны России.-0-

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