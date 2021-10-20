Лукашенко: надо выделять Боровляны из Минского района, делать городом

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Боровляны надо выделять из Минского района, делать городом. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, общаясь с работниками Минской областной клинической больницы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Надо, чтобы мы в течение этого и первой половины будущего года приняли решение по Боровлянам в целом. Надо выделять Боровляны из Минского района, делать городом. Административно со всеми вытекающими отсюда последствиями. Это первостепенный вопрос. Мы его уже обсуждали", - заявил глава государства.

Он обратил внимание, что население Боровлян уже сравнимо с крупными районами в стране. "Редкий район. Это уже крупные города. Поэтому надо статус ему придавать соответствующий. Как только порядок наведете, тогда я приму соответствующее решение. Неплохой этот городок у вас, молодцы. Но есть над чем работать", - резюмировал белорусский лидер.-0-

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