Лукашенко: находящимся в Беларуси беженцам направлялось из Украины контрабандное оружие

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Находящимся в Беларуси беженцам направлялось из Украины контрабандное оружие. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью генеральному директору международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, передает БЕЛТА.
По словам главы государства, контрабандное оружие из Украины перебрасывали в Беларусь еще и раньше, после президентских выборов. Тогда его хотели использовать непосредственно для устранения Президента, террористических актов (например, была пресечена атака на российский военный узел связи в Вилейке) и нападения на журналистов.
Сейчас же, заявил Александр Лукашенко, расчет был на то, что беженцы используют оружие в ответ на действия польских силовиков и это положит начало конфликту на границе. "И молодцы КГБ: они обнаружили попытку перебросить туда оружие, когда только замышляли, и мы начали охранять этот лагерь", - рассказал глава государства.-0-