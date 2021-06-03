3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен посетить введенную в эксплуатацию картонную фабрику в Добруше. Об этом глава государства сообщил сегодня, принимая с докладом заместителя премьер-министра Юрия Назарова, своего помощника Александра Косинца и министра энергетики Виктора Каранкевича, передает корреспондент БЕЛТА.

Несмотря на то, что основной темой встречи стало состояние и развитие энергетического комплекса страны, Юрий Назаров также коснулся других вопросов, входящих в его компетенцию. В частности, он доложил главе государства о запуске в Добруше картонной фабрики. "Фабрика принята в эксплуатацию, картон получаем".

Президент ответил, что уже знает об этом, и добавил, что хочет посетить предприятие, ознакомиться с производством. "Картон - это прорыв. Нас тоже там стебали в предвыборную кампанию: "Ах, на улице протестуны, а Лукашенко картоном занимается". Я всеми вопросами тогда занимался, но это был большой инвестиционный проект", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Теперь Беларусь сможет сама производить изделия из картона, а не экспортировать сырье, чтобы потом покупать за границей материалы из него. "Спрос большой же на это. Поэтому это хороший момент с Добрушем. Но мы там побудем и посмотрим, - сказал глава государства. - Не надо останавливаться: картон получили - дальше станок надо ставить и делать упаковку. Это очень важное направление".-0-