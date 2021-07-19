Лукашенко намерен встретиться с руководителями белорусских загранучреждений

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. У Президента Беларуси Александра Лукашенко запланировано совещание с руководителями белорусских дипломатических представительств за рубежом. Об этом сообщил сегодня министр иностранных дел Владимир Макей на семинаре для руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Макей заметил, что в нынешнем году семинар имеет особое значение с учетом запланированного совещания с участием главы государства и той новой ситуации, которая складывается вокруг Беларуси. "Мы работаем сейчас над новой стратегией продвижения наших интересов в странах Азии, Африки, поэтому нам есть что доложить и о чем поговорить", - сказал министр.

"Каждый руководитель дипмиссии, консульского учреждения должен четко понимать, что от эффективности наших усилий и результативной работы, прежде всего на внешнеэкономическом направлении, во многом зависит не только динамика развития экономики, но и устойчивость белорусского государства в целом", - подчеркнул Владимир Макей.

На совещание с участием Президента также приглашены закрепленные за конкретными странами высшие должностные лица, члены Совета Министров, руководители госорганов и организаций, ведущие экспортеры.

У белорусских дипломатов также запланированы совещания с вице-премьерами, встречи с руководством и представителями профильных министерств и организаций, БелТПП, Евразийской экономической комиссии. Руководители загранучреждений посетят Белорусскую универсальную товарную биржу, Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию и предприятие "Штадлер Минск".

"Перечень тем обучающего семинара достаточно широк и касается не только экономики и торговли. Это и интеграционная проблематика, и экспорт и инвестиции, цифровизация, международное сотрудничество в энергетической, образовательной, гуманитарной и иных сферах. Акценты будут сделаны на инструментах поддержки экспорта и его диверсификации, вопросах продвижения на внешние рынки продукции медицинского назначения, агропромышленного комплекса. Приоритетное внимание будет уделено актуальным вопросам нашего участия в Евразийском экономическом союзе", - рассказал глава внешнеполитического ведомства.

В контексте идущей в Беларуси работы по подготовке конституционных изменений в программу семинара включены встречи с председателями Конституционного суда и Центризбиркома.

О том, что у Александра Лукашенко летом запланирована встреча с белорусскими дипломатами, стало известно еще 6 апреля после совещания у главы государства по оптимизации сети белорусских загранучреждений. "Каждый руководитель загранучреждения должен будет доложить о своей работе и перспективах", - сказал тогда Владимир Макей.

Сам же Александр Лукашенко заявил, что это будет "конкретный отчет всех послов о том, что сделано прежде всего в экономике".-0-