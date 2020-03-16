Лукашенко напомнил местной власти о технологической дисциплине и попросил не заигрываться в рынок

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Технологическая и трудовая дисциплина - важнейшие элементы в любой экономике. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, согласовывая назначение руководителей местных органов власти, передает корреспондент БЕЛТА.

"Технологическую и трудовую дисциплину никто не отменял. Не забывайте, что это важнейшие элементы в любой экономике - и плановой, и рыночной. Не заиграйтесь в рынок. Начнете играться в этот рынок, думая, что он что-то там отрегулирует, сразу упустите из рук ситуацию, допустите падение, появятся проблемы", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Президент напомнил, что нынешний год экзаменационный для всех органов власти, в том числе и на местах. "Вы на передовой, и вас видят люди. И как оценивают наши люди, которые привыкли к честности и справедливости, вы тоже знаете, - заметил глава государства. - Мы сдаем экзамен. Не только я (я в первую очередь), но вы тоже. Без вас никакого экзамена никто не сдаст и мне будет очень сложно".-0-

Лукашенко согласовал кадровые назначения в руководстве Минского и Брестского облисполкомов Всего на встречу с главой государства пригласили около 20 руководителей местных органов власти. Президент заметил, что такого большого количества назначений не припомнит.