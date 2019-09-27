27 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко напомнил руководству Минска о задачах по озеленению и благоустройству. Соответствующие дополнительные поручения глава государства дал сегодня во время посещения в столице ЗАО "Витэкс", передает корреспондент БЕЛТА.

"Я заставляю вдоль дорог деревья высаживать, а у него (в Минске. - Прим. БЕЛТА) - я специально проехал по городу - эти откосы - они голые. Люди ходят и на таком откосе обкашивают траву три раза в год. Это затраты. Посадите там кустарники (раз в 3-5 лет подрезал, сформировал, чтобы красивым был, и Минск приобретет другое лицо). Это же витрина. Посадите хотя бы елочки", - сказал глава государства.

Он отметил, что какие-то работы в этом направлении надо провести в течение осени, а за зиму спланировать в целом. "Каждому главе администрации (столичных районов. - Прим. БЕЛТА) поручить", - сказал Александр Лукашенко. Президент также напомнил, что предприятиям и организациям следует участвовать в благоустройстве и озеленении прилежащих территорий.-0-