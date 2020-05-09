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09 мая 2020, 09:58

Лукашенко направил поздравления зарубежным лидерам с 75-летием Великой Победы

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9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравления зарубежным лидерам с 75-летием Великой Победы. Поздравительные послания главы государства адресованы лидерам стран постсоветского пространства, а также государств, входивших в антигитлеровскую коалицию, известным политическим деятелям, руководителям интеграционных структур. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Александр Лукашенко направил поздравительные послания Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, Президенту Армении Армену Саркисяну, Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и Первому Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, Президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову, Президенту Молдовы Игорю Додону, Президенту Российской Федерации Владимиру Путину, Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову, Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, Президенту Украины Владимиру Зеленскому, Президенту Грузии Саломе Зурабишвили.

В поздравительном послании Президенту России Владимиру Путину глава государства отметил, что это историческое событие является священным праздником для всех, кто чтит подвиг советского народа, отстоявшего мир и независимость родной земли в самой жестокой и разрушительной за историю человечества войне. "Неоценим вклад в общую Победу над фашизмом белорусов и россиян. Мы гордимся силой духа и беспримерным мужеством доблестных воинов и тружеников тыла. Склоняем головы перед теми, кто отдал жизнь за Отечество. Убежден, что единство, дружба и взаимовыручка наших народов, проверенные в тяжелейших испытаниях военного времени, останутся незыблемой основой для дальнейшего стратегического развития белорусско-российского партнерства", - говорится в поздравлении.

В поздравлении Председателю КНР Си Цзиньпину Александр Лукашенко отметил, что храбрость и героизм белорусского и китайского народов в освободительной борьбе получили всемирное признание. Обе страны вошли в число государств - основателей ООН. "Именно в период военного лихолетья заложена основа железного братства наших народов. Белорусы самоотверженно сражались против японских милитаристов в небе над Китаем, уроженцы Поднебесной участвовали в подпольном движении на нашей территории, - подчеркнул белорусский лидер. - Минск и Пекин помнят уроки истории и доблестный подвиг победителей, свято чтят память павших и противостоят любым попыткам искажения событий. Убежден, что мы и впредь совместными усилиями будем способствовать сохранению мира и объединению международного сообщества перед лицом новых вызовов и угроз".

"Беларусь, как и все республики Советского Союза, героически сражалась с врагом за мирное будущее человечества. Наша страна высоко ценит солидарность участников антигитлеровской коалиции, в том числе поддержку США в рамках программ ленд-лиза и восстановления разрушенной войной экономики. Убежден, что в сегодняшних непростых обстоятельствах международное сообщество должно объединить свои усилия в целях сохранения мира и стабильности", - отметил Александр Лукашенко в поздравлении Президенту США Дональду Трампу.

В посланиях в адрес американского лидера, а также Королевы Великобритании Елизаветы II и Президента Франции Эммануэля Макрона подчеркивается, что открытие Второго фронта, высадка войск союзников в Нормандии приблизили общий триумф и являются ярким примером мужества и решительности народов, объединенных борьбой за свободу и независимость.

Глава государства особо отметил вклад в Великую Победу участников легендарного авиационного полка "Нормандия-Неман" - одного из символов белорусско-французского сотрудничества и настоящей боевой дружбы.

Александр Лукашенко уверен, что гордость и память о подвиге каждого героя-освободителя живут в сердцах людей, объединяют и помогают ощущать ежедневную ответственность за мирное и справедливое будущее.

Кроме того, глава белорусского государства поздравил с 75-летием Победы председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина, председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентину Матвиенко, председателя Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеслава Володина, Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Поздравительные послания с Днем Победы направлены председателю Исполнительного комитета - исполнительному секретарю Содружества Независимых Государств Сергею Лебедеву, государственному секретарю Союзного государства Григорию Рапоте, председателю Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилу Мясниковичу, генеральному секретарю Организации Договора о коллективной безопасности Станиславу Засю.

В адрес Александра Лукашенко и белорусского народа также поступают многочисленные поздравления с годовщиной Победы от руководителей стран ближнего и дальнего зарубежья, известных политических деятелей.-0-

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