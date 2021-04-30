Лукашенко направил соболезнование Президенту Израиля в связи с трагедией на горе Мерон

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Президенту Государства Израиль Реувену Ривлину в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагедии на горе Мерон. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Александр Лукашенко отметил, что это скорбное известие глубокой болью отозвалось в белорусском обществе, особенно сообщения о гибели детей.

Глава государства передал слова поддержки родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.-0-