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30 марта 2020, 18:56

Лукашенко направил соболезнование родным и близким писателя Юрия Бондарева

Юрий Бондарев. Фото ТАСС
Юрий Бондарев. Фото ТАСС

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким писателя, Героя Социалистического Труда Юрия Бондарева, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

"Мужественный и стойкий, закаленный тяжелым фронтовым прошлым, величайший писатель современности Юрий Васильевич прожил долгую и насыщенную яркими событиями жизнь. Он был примером преданности своему делу, человеком с активной гражданской позицией. Его уход из жизни - невосполнимая утрата для мировой культуры", - говорится в соболезновании.

Глава государства выразил уверенность, что светлая память о писателе сохранится в его произведениях и навсегда останется в сердцах людей.-0-

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О смерти советского писателя 29 марта ТАСС сообщила его супруга Валентина Бондарева. Ему было 96 лет.

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