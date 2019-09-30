30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Армению. Самолет главы государства вылетел из Национального аэропорта Минск, передает корреспондент БЕЛТА.
Как ранее сообщили в
Лидеры стран - участниц ЕАЭС рассмотрят вопросы экономического взаимодействия, финансовой политики, энергетики, основные направления международной деятельности и развитие сотрудничества с третьими странами. Всего на заседании планируется обсудить около полутора десятков вопросов.
Александр Лукашенко в своем выступлении на саммите обозначит позицию Беларуси по актуальным вопросам взаимодействия государств в ЕАЭС и дальнейшему развитию этого интеграционного объединения.-0-