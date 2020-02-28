28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко насторожен ростом цен на некоторые продукты питания. Об этом глава государства заявил сегодня на VIII съезде Федерации профсоюзов Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что имеем сейчас? Общие показатели вроде бы неплохие. Что касается продуктов питания, настораживают данные, что уже за январь текущего года цены выросли больше чем на 1%. Также практически на протяжении года постоянно дорожает молочная продукция, - констатировал Александр Лукашенко. - Идиотизм полный. Молоко девать некуда, а у нас цены постоянно растут. Мы не можем свой народ обеспечить этим продуктом".

Он подчеркнул, что профсоюзы не должны оставаться в стороне. "Вы первые в этом ряду. Защитите людей. Вы в состоянии это сделать. Возьмите и в связке с Комитетом государственного контроля решите эту проблему, - подчеркнул Президент. - У нас сегодня все бросились в торговлю. Почему? Там хорошо живется. И вы знаете, как там торгуют. Ничего, не обеднеют, если подержат цены на 20 социально значимых продуктов питания".

Выступая с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию в апреле прошлого года, Александр Лукашенко уже отмечал, что человек судит о росте цен не по общей потребительской корзине, а по наиболее значимым 10-20 позициям товаров и услуг ежедневного спроса. Было дано поручение правительству, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, профсоюзам обеспечить приемлемые цены на наиболее значимые товары, от которых зависит жизнь прежде всего малообеспеченного населения и пенсионеров.

"Скоро подведем итог всей этой волтузне по ценам. Возможно, нам придется вернуться к этим 20 наименованиям основных видов продукции (перечню социально значимых товаров, цены на которые контролировались. - Прим. БЕЛТА)", - сказал Александр Лукашенко. Он отметил, что инфляция в Беларуси составляет всего 5%, но это не значит, что цены не беспокоят тех же пенсионеров или работников с невысокими зарплатами.

По данным ФПБ, за январь 2020 года к декабрю 2019-го потребительские цены на многие продукты питания сохранились на прежнем уровне. Вместе с тем растут цены на молочную продукцию (масло, молоко, сметану, сыры, творог, кисломолочные продукты), а также морковь, свеклу, яйца, гречневую крупу. Отмечается рост цен на помидоры и огурцы. Подешевели свинина (на 5,2%) и крупа овсяная (на 1,3%).-0-