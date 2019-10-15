Лукашенко назначил командующего внутренними войсками

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Юрия Назаренко заместителем министра внутренних дел - командующим внутренними войсками, передает корреспондент БЕЛТА.

"То, что вы не руководили соединениями, не думаю, что это большой недостаток. Вам не надо будет фронтами руководить - вам надо будет обеспечить порядок в стране. При необходимости, если придется задействовать наши внутренние войска. Это ваша прерогатива, этим вы отличаетесь и будете отличаться от других - вам надо обеспечить порядок внутри страны, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Не дай бог что, мы, люди в погонах, все пойдем на фронт, если угроза будет извне".

Глава государства отметил, что Юрий Назаренко руководил одним из элитных подразделений - Специальным отрядом быстрого реагирования (СОБР) внутренних войск. "Это очень подготовленный отряд. Я хорошо это знаю, потому что принимал активное участие в его формировании, когда он только зарождался. Мы его шлифовали, и я надеялся, что это будет очень хороший коллектив. Я ничего плохого не слышал о деятельности СОБРа, только положительное. Ребята всегда в строю. Мы всегда мобилизовывали отряд для задержания и нейтрализации разного рода бандюганов и прочих", - сказал Президент. Опыт командования этим подразделением, добавил он, пригодится Юрию Назаренко при дальнейшей службе.

Юрий Назаренко родился в 1976 году в Слониме. Окончил в 1997 году Военную академию Беларуси, в 2009-м - командно-штабной факультет Военной академии.

С 1997 по 2007 год проходил службу на различных должностях в войсковой части 3214 внутренних войск. В июне 2009 года стал первым заместителем командира части - начальником штаба в/ч 5526 в Бресте.

С марта 2010-го по октябрь 2014 года служил в различных подразделениях Службы безопасности Президента.

В октябре 2014 года назначен командиром Специального отряда быстрого реагирования в/ч 3214. В феврале 2016 года - командиром Специального отряда быстрого реагирования 3-й отдельной бригады специального назначения внутренних войск МВД.

С марта 2018 года руководил штабом Службы безопасности Президента.-0-