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25 апреля 2020, 12:45

Лукашенко назвал фундаментальные вопросы, по которым можно дать ответы, включая выборы и Конституцию

Фото из архива
Фото из архива

25 апреля, Петриковский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов во время республиканского субботника, рассказал о причине того, почему его Послание парламенту и народу страны было отложено. Мероприятие, которое планировалось на середину апреля, состоится позже, так как есть много вопросов, на которые в условиях пандемии и быстрого изменения ситуации во всем мире просто нет однозначных ответов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Очень много вопросов, на которые сегодня трудно дать ответ или ответа нет вообще. В силу сложившейся ситуации, в силу этого психоза, который развернулся. В силу того, что разные политические силы внутри государств пытаются это использовать в каких-то политических целях, что недопустимо. И самое главное - экономическая неопределенность во всем мире", - заявил глава государства.

Вместе с тем, Александр Лукашенко отметил что по целому ряду фундаментальных вопросов, если бы Послание состоялось в намеченные сроки, ответы есть. Например, в отношении предстоящих в Беларуси президентских выборов. "Тут можно однозначно сказать, что мы их будем проводить по Конституции, как я и обещал", - подчеркнул белорусский лидер.

"По каким-то другим вопросам мы можем однозначно дать ответ. Основные, допустим, параметры и вопросы будущей пятилетки. Потом вопрос Конституции (он же не снимается). Тут однозначно можно ответить, что мы в новой пятилетке скорее всего будем иметь новую Конституцию. Есть вопросы, на которые есть ответы. И очень много вопросов, их больше, на которые ответа нет", - рассказал Президент.

Он сообщил, что Послание отложено на некоторое время. Один из вариантов - совместить его с предвыборной программой нынешнего Президента, тем самым расширив и сделав более стратегическим. "Это одна из идей. Я недавно буквально пришел к такой идее. Может быть, еще что-то появится", - отметил Александр Лукашенко.-0-

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Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в обращении к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания шестого и седьмого созывов.

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"Я заявлял о том, что нам надо идти к этому. Глупо было бы с моей стороны заявить, что мы к президентским выборам сменим Конституцию, - сказал Александр Лукашенко. - Элементы новой Конституции с точки зрения Конституционного суда мне представлены".

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