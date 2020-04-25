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25 апреля 2020, 12:03

Лукашенко рассказал, когда может состояться послание Президента и почему оно было отложено

Фото из архива
Фото из архива

25 апреля, Петриковский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, когда может состояться его Послание парламенту и народу страны и почему оно было отложено, хотя изначально планировалось на середину апреля. Об этом он заявил журналистам сегодня во время участия в республиканском субботнике, передает корреспондент БЕЛТА.

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Мероприятие, которое планировалось на середину апреля, состоится позже, так как есть много вопросов, на которые в условиях пандемии и быстрого изменения ситуации во всем мире просто нет однозначных ответов.

"Очень много вопросов, на которые сегодня трудно дать ответ или ответа нет вообще. В силу сложившейся ситуации, в силу этого психоза, который развернулся. В силу того, что разные политические силы внутри государств пытаются это использовать в каких-то политических целях, что недопустимо. И самое главное - экономическая неопределенность во всем мире", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко, например, отметил тот факт, что недавно цена на нефть становилась даже отрицательной. "Такого никогда не было, и это странно. Эта странность потом выровнялась. Но, тем не менее, было, - отметил белорусский лидер. - Блок вопросов, на которые мы сегодня не можем ответить. А если будем отвечать, то только с каким-то прогнозом. А нам нужен точный прогноз. Его сегодня дать нельзя. Поэтому надо какое-то время, чтобы можно было проанализировать все процессы, которые происходят в стране и за ее пределами, и тогда уже что-то говорить народу".

Президент пояснил, что Послание отложено на некоторое время. "Я так подумал, что коль президентские выборы, то можем совместить Послание (расширить его, сделать более стратегическим) с программой нынешнего Президента. Это одна из идей. Я недавно буквально пришел к такой идее. Может быть, еще что-то появится", - сказал он.

По словам Александра Лукашенко, обычно Послание включает в себя только акценты на текущий год и некоторые штрихи на будущее, а если совместить его с предвыборной программой Президента, то будет возможность "заглянуть за горизонт" на всю предстоящую пятилетку. "Думаю, и другие кандидаты так поступят", - считает глава государства.

Президент отметил: в том, что послание отложено, нет никакой конспирологии. Мероприятие было запланировано на середину апреля, но без конкретной даты. "Поэтому, если там кто-то пишет, что 16-го, 18-го, это неправда. Конкретной даты не было. Ее и не должно было быть. Как только готово было бы Послание и оно соответствовало бы духу сегодняшнего дня, оно бы прозвучало в середине апреля. Но ситуация с коронапсихозом, инфекциями, а потом объявленной пандемией разительно изменила ситуацию не только в нашей стране, но и во всем мире", - сказал Александр Лукашенко.

Он отметил, что если бы положение изменилось только лишь в Беларуси, то Послание уже бы прозвучало. "Но мы очень зависим, как и все государства, и даже крупные, богатые, от того, что происходит во всем мире. Вот представьте Президента на трибуне сегодня и что он может сказать: может быть, а если будет так, то будет так, а если эдак, то будет по-иному… Иначе не скажешь", - прокомментировал обстоятельства белорусский лидер.

Александр Лукашенко напомнил, что уже ставил вопросы о том, что будет после пандемии, и никто не может дать определенный ответ. "И не потому, что здесь что-то новое для мира, что-то опасное и страшное. Нет, не только поэтому. А еще и потому, что разные страны начали разыгрывать (пусть они меня простят) свои внутренние карты на этом психозе. И трудно представить в связи с этим, какие шаги они предпримут. Но мы же очень зависимы от внешнего мира - наша жизнь, экспортно ориентированная экономика. Очень зависимы, и не только мы", - заявил Президент.-0-

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"За последние годы это было действенное, идейное дело - объявить трилогию малой Родины", - сказал Александр Лукашенко.

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