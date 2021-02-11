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11 февраля 2021, 15:03

Лукашенко назвал главные условия ухода из власти, а ВНС предложил сделать стабилизатором на переходный период

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал главные условия своего ухода из власти, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

"Главное мое условие ухода из власти: в стране мир, порядок, никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать в рамках закона мнение", - сказал Александр Лукашенко.

"Второе условие: если сложится так, что к власти придут не те, и у них будут другие взгляды, вторым пунктом мы запишем, что ни один волос с вас, сторонников нынешнего Президента, упасть не может. Поэтому я предложил Всебелорусское народное собрание сделать конституционным органом. Сделать его с полномочиями. Если этот общественный договор, который мы заключим, будет нарушен, вся власть будет у всенародного собрания. У вас. Даже без меня. И Всебелорусское народное собрание (оно будет избираться еще более ответственно) будет иметь полномочия. Оно должно быть стабилизатором на переходный период. А какой другой орган вы видите? Может быть, что-то придумаем другое в процессе разработки Конституции. Но в этот период смены поколений, смены власти мы должны иметь четкую подстраховку, чтобы не потерять страну", - заявил Президент.

Александр Лукашенко считает, что ВНС надо передать как полномочия определение стратегии развития белорусского общества. "И это будет закон для всех граждан страны. И для главы государства, и для парламента, и для других. Какие? Суверенитет, независимость нашей страны, оборона, боеспособность и прочие, и так далее. Только главные. Без вмешательства в руководящие, исполнительные функции в государстве. Это будет дело органов власти и главы государства", - считает белорусский лидер.

Вместе с тем он считает, что нельзя ослаблять пост главы государства. "Это буду не я. Это будет другой президент. Поэтому не пришивайте это ко мне. Будет другой глава государства, но он должен быть главой государства. Он должен, как сейчас, отвечать за главные направления развития. Всебелорусское народное собрание должно быть стабилизатором, зонтиком всей страны на какой-то промежуток времени. Чтобы сохранить страну", - заявил Александр Лукашенко.

Он обратил внимание, что сказанное им не является аксиомой. "В ходе этого года при разработке Конституции мы, может, найдем другие варианты. Вполне возможно. Может быть, народ вообще не поддержит Всебелорусское народно собрание как конституционный орган", - предположил белорусский лидер.

Александр Лукашенко обратил внимание, что сейчас, по данным соцопросов, пока чуть меньше половины поддерживают идею придания ВНС статуса конституционного органа. И еще около 30% неопределившихся по данному вопросу.

"Но я как Президент предлагаю и настаиваю, чтобы оно имело конституционные полномочия. При этом я убедительно вас прошу, чтобы вы ни в коем случае не торопились, принимая те или иные решения", - сказал белорусский лидер.

"Обещаю вам, что все будет честно и справедливо. Не упрекайте меня, что я буду делать что-то под себя. Мне это не надо. На тот свет я это не заберу, как говорят в народе. Моя главная задача, главный акцент на этом этапе - сделать справедливо", - подчеркнул глава государства.

"Но помните только одно: я и не позволю сломать свою страну, и у меня сегодня неожиданно много сторонников, даже из числа тех, кто думал иначе. Это не только люди в погонах (в числе сторонников. - Прим. БЕЛТА). Хотя они просто красавцы. Они всем показали, что не зря едят хлеб", - отметил Президент.-0-

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