Лукашенко назвал мизерным ущерб Беларуси от западных санкций

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ущерб Беларуси от санкций Запада мизерный на фоне обеспечения в стране экономического роста. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью генеральному директору международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я не могу сказать какие-то цифры этого ущерба. Мы пытаемся минимизировать (влияние санкций. - Прим. БЕЛТА). Естественно, мы что-то теряем. Но по сравнению с тем, как мы проработали этот год, это мизер. Это мизер, я и не поручаю считать, потому что дороже будет посчитать", - заявил Александр Лукашенко.

Он обратил внимание, что в Беларуси в период пандемии не закрыли предприятия. "Экономику не остановили, и нам повезло в том плане", - сказал Александр Лукашенко, пояснив, что белорусские производители получили шанс развивать поставки своей продукции на внешние рынки в период, пока другие страны объявляли локдаун.

"Локдаун объявляли и прочее, а у нас товары народного потребления (производились. - Прим. БЕЛТА)… И когда произошла в России остановка, спад, Беларусь сработала, и мы предложили на этот рынок, вы даже не заметили, по большому счету. То есть у нас был громадный рынок и громадная возможность продать свою продукцию. Это продолжилось и в этом году. То есть экспорт пошел хорошо. Поэтому у нас этот год неплохой", - подчеркнул Президент.

"Это помогает нам минимизировать эти потери от санкций", - констатировал Александр Лукашенко.-0-