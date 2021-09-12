12 сентября, Барановичский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал отсутствие наблюдателей из США и ЕС на учении "Запад-2021" мелкотравчатой позицией Запада. Об этом глава государства заявил сегодня журналистам на Обуз-Лесновском полигоне, где прошел один из этапов совместного стратегического учения вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2021", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы вместе с россиянами пригласили всех, кто должен был и желал посмотреть эти учения. Их здесь не было, но они все видели. Это такие масштабные учения, которых только безумцы могут не видеть. А то, что они специально не приехали, это такая мелкотравчатая позиция, безумная позиция", - заявил Александр Лукашенко.

Президент заметил, что замысел учения, численность привлеченных военнослужащих и используемое вооружение не скрывались, и на Западе обо всем этом известно.

"Все они видели. Даже те, кто здесь не был", - сказал глава государства. По его словам, совместно с правоохранительными органами и спецслужбами России в Беларуси были задержаны подозрительнее лица, попавшие в страну с территории Украины. "И через Россию натовцы заходили сюда. Мы их всех видели. Они уже давно интересуются и замыслом, и какая будет техника", - добавил белорусский лидер.-0-