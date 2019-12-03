Лукашенко назвал себя ярым сторонником сохранения Евросоюза

3 декабря, Белград /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает за сохранение Европейского союза. Об этом глава государства заявил сегодня журналистам после переговоров с Президентом Сербии Александром Вучичем, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я ярый сторонник сохранения Европейского союза, который всегда санкции вводил против Беларуси. Европейский союз - это одна из мощнейших опор нашей планеты. Если его выдернуть из-под этой системы, она не просто закачается, а может рухнуть. Поэтому я сторонник сохранения Европейского союза", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Касаясь желания Сербии стать членом ЕС, Президент заявил, что сейчас Европе не до этого. "Вы же видите, какая ситуация в самом Европейском союзе. Им не до приемов новых членов, хотя бы сохранить старых", - пояснил глава государства.

Александр Лукашенко убежден, что Сербия "всегда найдет счастье и в ЕС, и в ЕАЭС". "И тут мы готовы с вами работать", - заверил белорусский лидер.-0-