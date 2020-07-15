Лукашенко назвал точки роста промышленного сектора Витебской области

15 июля, Витебск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с активом Витебской области назвал точки роста промышленного сектора региона, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства констатировал, что результаты работы промышленного сектора области по-прежнему находятся в прямой зависимости от условий получения российской сырой нефти и реализации продукции из нее, а также от политики в области энергетики.

"Сегодня очевидно: без новых точек роста проблемы в экономике области не решить. В этой связи перспективным видится дальнейшее развитие нефтехимической, легкой промышленности, производство композитных материалов. Станкостроение в Витебской области необходимо развивать в тесной кооперации с крупными республиканскими предприятиями", - заявил Александр Лукашенко.

Президент также отметил, что в стране не будут "педалировать" расширение свободных экономических зон, ведь страна от предприятий в СЭЗ получает меньше налоговых поступлений. "Тот период, когда нам надо было кровь из носа создать рабочие места, закончился. Нам нужны рабочие места, предприятия, которые будут работать в нормальных условиях и производить на равных с другими продукцию, торговать ею", - сказал глава государства.-0-